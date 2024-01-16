Новости общества

18:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ГИБДД Казани поймала двух любителей дрифта, катавшихся на BMW

17:55, 16.01.2024 1

В ГИБДД Казани установили двух молодых любителей дрифта, катавшихся на BMW в городе, сообщили в Госавтоинспекции.

На молодых людей 2000 и 2003 годов рождения из Кировского района составили протоколы об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.19 и ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (остановка и стоянка на пешеходном переходе и «опасное вождение»).

До этого, 14 января, инспекторы полка ДПС привлекли к административной ответственности за дрифт в центре города двоих водителей ВАЗ 2107.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:19
    На заднеприводном бмв хочешь не хочешь - подрифтуешь) особенно в снегопад
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также