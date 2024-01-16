ГИБДД Казани поймала двух любителей дрифта, катавшихся на BMW

В ГИБДД Казани установили двух молодых любителей дрифта, катавшихся на BMW в городе, сообщили в Госавтоинспекции.



На молодых людей 2000 и 2003 годов рождения из Кировского района составили протоколы об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.19 и ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (остановка и стоянка на пешеходном переходе и «опасное вождение»).

До этого, 14 января, инспекторы полка ДПС привлекли к административной ответственности за дрифт в центре города двоих водителей ВАЗ 2107.

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Маргарита Головатенко