Из Казани запустят новые авиарейсы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В следующем году будут запущены новые авиарейсы из Казани. Об этом «Реальному времени» рассказал коммерческий директор авиакомпании «Северный ветер» Антон Маттис.

«Открытие последних полутора лет — сибирские направления»

По его словам, сейчас «Северный ветер» предлагает около двух десятков маршрутов из Казани. В 2023 году авиакомпания перевезла рекордное количество пассажиров — свыше 1,2 млн. Это более чем в два раза больше, чем в 2022-м.

— Для нас предметом особой гордости, что мы внесли свой вклад в пятимиллионный рекорд аэропорта Казань. 25% — наша честная доля, — подчеркнул он.

Как рассказал Антон Маттис, на следующий год авиакомпания планирует запустить три новых направления.

— На следующий год мы планируем, как минимум два новых направления. Это будет Якутск и Кемерово. И еще третье направление в планах — это Улан-Удэ, в дополнение к Иркутску, куда мы уже летаем. Мы хотим Байкал закольцевать с двух сторон, — сказал он.

Он отметил, что маршрут в Улан-Удэ сейчас находится в активной проработке. «Что будет в 2025 году, посмотрим ближе к концу 2024-го», — заявил Антон Маттис.

— Интересно развивается Владикавказ (Северная Осетия — Алания — прим. ред.). О Сочи говорить не буду — из Казани летают туда много рейсов разных авиакомпаний. Калининград — тоже очень интересный маршрут. И открытие последних полутора лет — набор сибирских направлений, который мы подняли на протяжении 2022-2023 годов и будем развивать дальше в 2024-м, — рассказал он.

Цена «крыльев»

Рост стоимости авиабилетов, по мнению Антона Маттиса, объясняется подорожанием авиатоплива.

— На сегодняшний день мы можем говорить, что цена на авиабилет — это производная от себестоимости. А основную составляющую в себестоимости составляет стоимость авиационного топлива. На протяжении последних двух лет мы видим четкий тренд к росту стоимости авиационного керосина. В прошлом году авиабилеты подорожали в среднем на 10-15%. Это коррелирует с ростом себестоимости, — объяснил он.

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Галия Шакирова, Галия Гарифуллина