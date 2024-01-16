Татарстанцы задали на горячую линию более 18 тысяч вопросов об «Электронном образовании РТ»

Жители Татарстана задали на горячую линию более 18 тысяч вопросов о системе «Электронное образование РТ». Об этом на брифинге рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин.

— Нам на горячую линию поступило более 18 тысяч обращений. Большая часть связана с ЕСИА и возможностям регистрации без ЕСИА, — сообщил он.

По словам Хайруллина, существенная часть обращений была связана с тем, что в системе родитель видел не только своего, но и чужого ребенка.

— Мы выявили 20 тысяч таких ошибок в системе. Взяли старую базу, новую базу, соединили, вычистили систему, — рассказал глава Минцифры Татарстана.

Он подчеркнул, что сейчас этот вопрос исчерпан.



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Галия Гарифуллина