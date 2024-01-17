Организация Казани выплатила 89 тысяч рублей за штрафы ГИБДД после встречи с приставами

Казанский филиал компании столкнулся с внушительным штрафом после того, как их автомобиль Toyota Camry был остановлен во время рейда ГИБДД вместе с судебными приставами. Нарушения на дороге, включая просроченные штрафы, вылились в сумму 49 тысяч рублей, а также 40 тысяч рублей исполнительского сбора за неуплату в установленный срок.

Дирекция компании оперативно приняла меры после того, как водитель транспортного средства связался с ними и сообщил о рисках конфискации автомобиля из-за накопившихся штрафов.

В тот же день все штрафы были оплачены, а судебный пристав получил соответствующее платежное поручение. После этого водитель смог продолжить свой путь без препятствий.

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