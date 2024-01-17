Жительница Болгара рискует лишиться автомобиля из-за неуплаты кредита

Судебные приставы Спасского района Татарстана арестовали автомобиль Lada жительницы Болгара из-за крупного долга по кредиту. Женщина задолжала банку почти 500 тысяч рублей, и кредитная организация обратилась в суд.

После возбуждения исполнительного производства должница не погасила долг в срок. Тогда судебный пристав наложил арест на ее автомобиль в качестве меры принудительного взыскания.

Если женщина не погасит задолженность, автомобиль будет передан на торги, а вырученные средства пойдут на погашение долга.

Согласно закону, судебные приставы вправе арестовывать имущество должников для обеспечения исполнения судебных решений. В данном случае это было сделано с целью взыскания долга в пользу кредитной организации.

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