В Татарстане с 2019 года отремонтировали и построили 60 культурных учреждений

За последние пять лет в рамках национальных проектов в Татарстане были обновлены и построены 60 учреждений культуры. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Отремонтированы были детские школы творчества, сельские дома культуры, театры, библиотеки и музеи.

Напомним, с 2019 года на реализацию национальных проектов на территории Татарстана было направлено 180,9 млрд рублей. По данным ведомства, из регионального бюджета на эти цели потрачено 50,7 млрд рублей.

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Галия Гарифуллина