На трассе М-7 в Татарстане вновь ограничили движение из-за непогоды

В Татарстане на федеральной трассе М-7 «Волга» снова введено временное ограничение на движение междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств. Об этом сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничение действует с 11.30 16 января на участке автомобильной дороги М-7 Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа км 735+683 — км 1169+336.

Оно связано с неблагоприятными метеоусловиями: снегом, сильным боковым ветром, низовой метелью и плохой видимостью. Ограничение будет действовать до тех пор, пока погода не улучшатся.

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Галия Гарифуллина