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В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

11:50, 16.01.2024

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании, некоторые пользователи в настоящее время могут испытывать проблемы при загрузке части сервисов.

— Специалисты работают над восстановлением доступа, — сообщили в «ВКонтакте».

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Максим Кокунин
ТехнологииОбщество
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