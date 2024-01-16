В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой.
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании, некоторые пользователи в настоящее время могут испытывать проблемы при загрузке части сервисов.
— Специалисты работают над восстановлением доступа, — сообщили в «ВКонтакте».
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