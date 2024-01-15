Россия обновила рекорд по объему золотых резервов

Россия обновила рекорд по объемам своих золотых резервов. За 2023 год они составили $155,9 млрд, в физическом выражении запас вырос примерно на 35 тонн. Об этом указывается в данных Центробанка.

Так, в декабре вложения России в золото увеличились на 2,6% и достигли $155,9 млрд.

Обратим внимание, что это максимальное значение за всю историю. Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре и составлял $151,9 млрд.

Стоит отметить, что в физическом выражении золотой запас России вырос впервые с сентября на 34,6 тонны, достигнув отметки в 2 350 тонн. Напомним, в ноябре он сократился примерно на 16 тонн.

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Илина Хакимова