В МЧС рассказали о трудностях при тушении пожара в мини-отеле «Астория» в Казани

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В МЧС России по Татарстану рассказали телеканалу ТНВ о сложностях при тушении пожара в мини-отеле «Астория» в Казани.



Оперативно потушить огонь не получалось: причина в сложности конструкции. На месте разворачивали оперативный штаб, привлекли более 100 сотрудников пожарной охраны.

— Сложность заключалась в том, что здание имеет конструктивные особенности. По периметру здания имеются пустотные карманы. Также был ограничен доступ непосредственно на кровлю. Поэтому тушение производилось по высотной технике, установленной по периметру, — рассказал заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Татарстану Ильнар Зайнуллин.

Жители соседних домов предположили, что причина пожара связана с кухней — в здании мини-отеля располагается ресторан. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, предварительной причиной пожара в казанском мини-отеле «Астория» стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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Маргарита Головатенко