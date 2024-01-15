В Татарстан придет потепление

Татарстан оказался под влиянием передней части западного циклона. В ближайшие сутки в регионе потеплеет до 0 градусов.

По данным Гидрометцентра республики, в предстоящие сутки, 16 января, в республике сохранится пасмурная погода с небольшим снегом, метелями и порывистым южным ветром 15—20 м/с. Ночные температуры составят -10... -15 градусов, а дневные повысятся до 0... -6 градусов.

17 января через Татарстан пройдет активный атмосферный фронт с сильным снегом, мокрым снегом и метелями. Порывы ветра будут достигать 24 м/с. Ночью ожидается 0... -7 градусов, а днем 0... -5 градусов. На дорогах будут снежные заносы.

Ночью 18 января местами возможен небольшой снег. Днем без осадков, температура будет варьироваться от -8 до -13 градусов.

В пятницу и субботу ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, метель, сильный ветер и гололед. Ночные температуры 19 января составят от -12 до -17 градусов, дневные 19 и 20 января — от -1 до -6 градусов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».