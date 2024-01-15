Водитель Lada погибла при столкновении с автобусом в Татарстане
На 1186 километре трассы М-7 «Волга» в Мензелинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. При столкновении автомобиля Lada и автобуса ПАЗ скончалась 67-летняя водитель легковушки.
По данным ГИБДД, женщина выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с автобусом.
О пострадавших в ДТП не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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