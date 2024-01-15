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Происшествия

Водитель Lada погибла при столкновении с автобусом в Татарстане

12:14, 15.01.2024

На 1186 километре трассы М-7 «Волга» в Мензелинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. При столкновении автомобиля Lada и автобуса ПАЗ скончалась 67-летняя водитель легковушки.

По данным ГИБДД, женщина выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с автобусом.

О пострадавших в ДТП не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
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