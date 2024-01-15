Татарстанцы направили почти 130 тысяч обращений и жалоб в прокуратуру за год

За 2023 год прокуратура Татарстана приняла порядка 106 тысяч обращений и свыше 23 тысяч жалоб от жителей республики. Об этом рассказал прокурор региона Альберт Суяргулов на торжественной церемонии, посвященной Дню работника прокуратуры России. В мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

— За каждым обращением стоят человеческие судьбы. 35 тысяч актов прокурорского реагирования в защиту прав граждан, общества и государства в самых разных областях — здравоохранение и права инвалидов, ЖКХ и дорожная деятельность, эффективность бюджетного процесса и достижение целей нацпроектов, защита прав потерпевших от преступных посягательств. Все это лишь небольшая часть полномочий работников прокуратуры, — сказал Суяргулов.

Как рассказал татарстанский лидер, среди приоритетных направлений работы надзорного ведомства — защита социально-экономических прав граждан, интересов несовершеннолетних, субъектов предпринимательской деятельности, обеспечение законности в сферах экономики, в оборонно-промышленном комплексе, противодействие преступлениям и др.

— Руководство Татарстана ощущает вашу всемерную помощь в решении задач, стоящих перед республикой. Хочу выразить вам искренние слова благодарности за вашу службу и преданность делу. Уверен каждый из вас в полной мере осознает свою ответственность и в наступившем году вы продолжите работу на привычно высоком уровне, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

По словам раиса республики, при участии прокуроров республика должна провести на высоком уровне выборы президента России и депутатов Госсовета, мероприятия в рамках БРИКС, «Игры будущего», а также KazanForum.

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Айрат Назипов