Вероника Степанова первой финишировала в женской гонке на Кубке России по лыжам в Казани

Сегодня в казанском лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» стартовал V этап Кубка России по лыжным гонкам, где женщины соревновались в гонке свободным стилем на 10 км. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова показала лучшее время, преодолев дистанцию за 25 минут 18,8 секунды.

Второй к финишу пришла Алина Пеклецова, отстав от лидера на 39 секунд. Третье место заняла Елизавета Пантрина, проиграв Степановой 46,3 секунды. Всего в первом заезде этапа приняли участие 81 спортсменка.

Сегодня также состоится мужская гонка на 15 км свободным стилем в этом же комплексе.

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