«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Нижнекамской ТЭЦ-2

Госкорпорация «Роскосмос» поделилась уникальными снимками Нижнекамской ТЭЦ-2, сделанными со спутника «Ресурс-П». Станция, расположенная в промышленной зоне Нижнекамска, играет ключевую роль в обеспечении тепловой и электрической энергией города и местных предприятий нефтехимического комплекса.

Строительство ТЭЦ-2 было обусловлено ростом нефтехимического и шинного производства в 70-х годах прошлого века. В условиях возросших тепловых нагрузок, первая электростанция — ТЭЦ-1 — уже не справлялась с нагрузкой. Запуск Нижнекамской ТЭЦ-2 в эксплуатацию состоялся 11 января 1980 года.

С тех пор ТЭЦ-2 обеспечивает энергией не только жителей Нижнекамска, но и предприятия нефтехимической отрасли. Эти снимки, сделанные из космоса, позволяют оценить масштаб и значимость объекта для региона.

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Маргарита Головатенко