Зинэтула Билялетдинов: «Команда добилась нужного результата, это главное»

После победы «Ак Барса» над «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов выразил мнение, что игроки хорошо выполнили свою работу и достигли результата.



Билялетдинов отметил, что матчи между командами всегда проходят в напряженной борьбе, и подчеркнул, что главным результатом является достижение нужного результата. Он также сообщил, что игрок Алексей Марченко еще не готов на 100 процентов, но постепенно приближается к своей лучшей форме.



Тренер также упомянул о том, что некоторые игроки пропустили матч из-за различных причин, включая ротацию и состояние здоровья.

Матч между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» прошел в рамках регулярного чемпионата и завершился победой казанцев со счетом 1:0.

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Маргарита Головатенко