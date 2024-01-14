«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ
Хоккеисты казанского «Ак Барса» одержали победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая на льду «Нефтехимика», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 13-й минуте матча забил форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий. Эта шайба стала ключевой для казанской команды, которая сумела удержать преимущество и добиться победы.
Теперь «Ак Барс» с 60 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, а «Нефтехимик» (51 очко) находится на девятой позиции.
Следующие матчи команды проведут друг против друга: «Ак Барс» отправится в гости к «Сочи», а «Нефтехимик» сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом». Обе встречи назначены на 16 января.
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