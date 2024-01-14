Театральная площадка MOÑ собирает танцовщиков
Театральная площадка MOÑ ищет танцовщиков для участия в вечере танцевальной импровизации «Җыен», который станет продолжением октябрьской акции «Таралу киче» («Вечер рассеивания»). Как и было указано в названии, танцоры потанцевали и разошлись, чтобы теперь устроить «Җыен», то есть сход. Условия участия можно найти на официальных страницах MOÑ в интернете. Набор участников продолжается до 17 января. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.ОбществоКультура Татарстан
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