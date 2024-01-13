На выборах президента Тайваня победил сторонник независимости острова
В Тайване на выборах президента победил кандидат правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ. Он является сторонником независимости острова, сообщает Focus Taiwan.
Кандидат от выступающей за диалог с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи, а также председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ уже признали поражение на выборах.
Напомним, Пекин считает остров одной из провинций Китая. Независимость Тайваня признают лишь 12 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини.
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