В челнинской поликлинике №6 сменился главврач

Новым главным врачом челнинской поликлиники №6 стал 32-летний хирург-онколог Раиль Мухаметшин. До этого он около полугода возглавлял медучреждение в качестве исполняющего обязанности, информирует Chelny-biz.ru

До назначения Мухаметшин возглавлял отделение паллиативной помощи при онкодиспансере Набережных Челнов. Окончил КГМИ по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Он имеет сертификаты по хирургии и онкологии.

Прежний главврач Нияз Музагитов покинул свой пост спустя 14 лет после занятия должности. Это произошло в июле прошлого года.

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