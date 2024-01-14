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Центробанк России внес интернет-проект «Слово пацана/Slovopacana» в список финансовых пирамид

05:32, 14.01.2024

Интернет-проект «Слово пацана/Slovopacana» признали организацией, у которой присутствуют признаки финансовой пирамиды. Информация опубликована на сайте Центробанка России.

По данным регулятора, этот проект не имеет отношения к нашумевшему сериалу о казанских ОПГ. При этом сайт стилизован кадрами из кинопроекта и различными цитатами.

Людям обещают заработок за счет привлечения новых участников. Как только организаторы наберут побольше взносов, они исчезнут со всеми деньгами, предупреждают в ЦБ.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», премьера которого состоялась 9 ноября 2023 года, повествует о молодежных преступных группировках, действовавших в Казани в конце 1980-х.

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