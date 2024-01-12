Минюст признал Бориса Акунина* иностранным агентом

Минюст признал Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) иностранным агентом, сообщает RT со ссылкой на данные министерства.



Отмечается, что Чхартишвили* распространял недостоверные сведения о России и о ее армии, а еще собирал деньги на поддержку Вооруженных Сил Украины.

18 декабря Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина*. Перед этим сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи книг Акунина*.

* внесен Минюстом России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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Маргарита Головатенко