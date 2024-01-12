Зинэтула Билялетдинов: «Мы мало забиваем, это наша проблема»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал неудачную игру против «Трактора» в регулярном чемпионате. По его словам, «Ак Барс» столкнулся с сильным соперником, который играл на подъеме и создал много сложностей. Тренер отметил, что его команде нужно улучшить игру в защите и избегать индивидуальных ошибок.

Билялетдинов подчеркнул важность мотивации для победы:

— В этом наша проблема. К сожалению, мало забиваем. С одной шайбой сложно выиграть, конечно.

Он рассказал о своих экспериментах с составом, включая возвращение Дмитрия Кагарлицкого в звено Вадима Шипачева и Александра Радулова:

— Пришел такой момент, когда надо было посмотреть на сочетание. И другие звенья поменял, сделал перестановки. Звено Шипачева справилось с этим, другие — не совсем. Не могу сказать, что были какие-то ошибки в плане перестановок, но надо время, видимо, чтобы они сработались. В дальнейшем все будет нормально, — заключил тренер.

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Маргарита Головатенко