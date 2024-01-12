«Ак Барс» проиграл «Трактору» в матче чемпионата КХЛ, прервав победную серию

«Трактор» обыграл казанский «Ак Барс», матч Чемпионата КХЛ закончился счетом 3:1.

Первый период прошел с преимуществом «барсов» — они сравняли счет после пропущенной шайбы — отметился Дмитрий Кагарлицкий. Однако затем челябинцы забили еще одну шайбу, обеспечив себе преимущество.

В третьем периоде «Ак Барс» получил шанс отыграться после удаления игрока «Трактора», но не смог воспользоваться этим моментом. «Барсы» остались в меньшинстве под конец матча, что и определило исход встречи.

Следующая игра казанцев состоится 14 января против «Нефтехимика». Встреча пройдет в Нижнекамске.

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Маргарита Головатенко