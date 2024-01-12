Высоту застройки в Больших и Малых Кабанах ограничили четырьмя этажами

Жители Больших и Малых Кабанов Лаишевского района Татарстана добились ограничения высоты будущей застройки. Согласно решению совета района, максимальная высота застройки теперь ограничена четырьмя этажами.



Власти муниципалитета утвердили новые правила землепользования и застройки Большекабанского сельского поселения. В соответствии с пунктом 25.2 этого документа, жилая застройка (зона Ж0) может быть только малоэтажной — до четырех этажей, включая мансарду, и высотой не более 20 метров.

В ноябре прошлого года местные жители выступили против строительства восьмиэтажных жилых домов в ЖК «Долина Махаон». Жители потребовали, чтобы сначала были построены детские сады и школы, а уже затем — жилье.



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Маргарита Головатенко