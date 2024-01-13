В феврале ДУМ РТ запускает новую «Школу одного дня»

Духовное управление мусульман Татарстана объявляет о новом наборе слушателей в «Школу одного дня». Как сообщили в пресс-службе организации, курс откроется в преддверии месяца Рамадан.

В «Школе одного дня» слушатели смогут бесплатно получить базовые знания о чтении намаза и основах ислама за восемь занятий, проводимых еженедельно. Первое вводное занятие состоится 17 февраля.

Курсы будут проводиться уже в 13-й раз. Первый поток стартовал в 2018 году.



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Галия Гарифуллина