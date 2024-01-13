В Казанском кремле начала работу выставка произведений каслинского художественного литья

В Музее истории Благовещенского собора Казанского кремля открылась выставка «Касли: искусство удивлять», представляющая произведения каслинского художественного литья позапрошлого и прошлого веков.

Экспозиция включает 18 уникальных предметов, отлитых в г. Касли (Челябинская область) по моделям известных европейских и российских мастеров. Посетители смогут увидеть миниатюрные изделия, например спичечницу «Муха», масштабные композиции, такие как «Борьба древнескандиевская». Кроме того, будут представлены христианские образы, отлитые в металле: медальоны со святыми, барельеф «Спас Нерукотворный», старообрядческая икона Николая Чудотворца XVIII века.

Выставка рассказывает и о победе Каслинского чугунолитейного завода на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже в начале XX века, где он получил высшую награду — Гран-при.

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Галия Гарифуллина