В ГИБДД указали на рост количества ДТП в Казани

В Госавтоинспекции Казани указали на рост количества аварий в городе. С начала дня дежурное отделение полка ДПС приняло около 150 заявок о дорожно-транспортных происшествиях.

По состоянию на 14.20 в городе зафиксировано 5 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы наблюдаются на третьей транспортной дамбе в сторону Академика Арбузова. На этом участке дороги зафиксировано пять аварий. Еще два ДТП спровоцировали пробку на улицах Тихорецкой и Ершова.

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