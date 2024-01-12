Приволжский район Казани частично останется без воды на сутки
В некоторых домах Приволжского района Казани отключат водоснабжение. Это связано с проведением работ по подключению реконструированного участка водопроводной сети протяженностью 495 метров.
Воду отключат с 9.00 23 января до 9.00 24 января по следующим адресам:
- Гарифьянова, 9а, 11, 13, 9а/1,
- Р. Зорге, 58, 60, 60а,
- Сыртлановой, 1, 5, 9, 11, 2, 9а,
- Х. Мавлютова, 17е корп.3, 17в.
В казанском «Водоканале» объяснили, что автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам. Их принимают по телефонам: +7 (843) 231-62-60.
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