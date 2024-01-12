Сергей Шойгу проконтролировал выполнение гособоронзаказа КТРВ

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил реализацию гособоронзаказа концерном «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Как сообщили в военном ведомстве, корпорация успешно завершает испытания унифицированной системы высокоточных боеприпасов.

По словам Шойгу, КТРВ справилась с задачей серийного производства корректируемых модулей планирования и управления для авиабомб. Он подчеркнул, что эти модули показали высокую эффективность в ходе спецоперации.

Глава Минобороны также поставил перед КТРВ задачу модернизации обычных боеприпасов в высокоточные. Кроме того, Шойгу отметил значительное увеличение выпуска самых востребованных средств поражения — в пять раз. Об этом ему доложил глава корпорации Борис Обносов.

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