Сотрудники Татарстанской таможни за год предотвратили незаконный вывоз почти 26 млн рублей наличными

В 2023 году сотрудники Татарстанской таможни пресекли 244 попытки незаконного перемещения наличной валюты в казанском аэропорту. Было возбуждено 243 административных дела и одно уголовное дело по соответствующим статьям КоАП и УК России.

От таможенного контроля авиапассажиры пытались скрыть валюту на сумму 25,9 млн рублей. Этот показатель на 7% ниже, чем в прошлом году.

Большинство попыток касались ввоза и вывоза долларов и евро. Чаще всего наличность вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, а ввозили из Турции и Туркменистана.

Напомним, что без декларирования разрешено ввозить до $10 тысяч, а на сумму от $10 до 100 тысяч необходимо заполнить таможенную декларацию.

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