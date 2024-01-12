Татарстан завершил работу по восстановлению прав пострадавших дольщиков

В Татарстане завершена работа по восстановлению прав пострадавших дольщиков. Это стало возможным после введения в эксплуатацию двух подземных паркингов на улице Зур Урам в Казани. Эти действия позволили исключить регион из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО).

В 2019—2021 гг. Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решения о завершении строительства десяти проблемных домов республики. Работы выполнял региональный фонд Татарстана. Свои квартиры получили более 1,8 тыс. дольщиков, сообщает пресс-служба ФРТ.

Также были приняты решения о компенсациях для шести проблемных объектов. Компенсацию получили 154 дольщика.

Еще шесть объектов были включены в дорожные карты Татарстана. На сегодня права 192 граждан, вложивших средства в строительство этих объектов, восстановлены.

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