Врачи РКБ в Татарстане впервые пересадили пациентам их собственные стволовые клетки

В Республиканской клинической больнице Татарстана впервые провели процедуру аутотрансплантации костного мозга для двух пациентов с миеломой. Об этом сообщила пресс-служба лечебного учреждения.

Аутотрансплантация — это пересадка пациенту его собственных стволовых клеток. Перед процедурой больному проводят небольшой курс химиотерапии для подавления нездоровых клеток. Затем врачи стимулируют выработку новых стволовых клеток и проводят их забор, когда организм вырабатывает 5 млн клеток на килограмм веса.

— Через 4—5 недель мы приглашаем пациента снова на госпитализацию, и с помощью химеотерапии убиваем все клетки. Следующие сутки пациент находится в стерильных условиях. После чего вводим ему его же стволовые клетки. Далее несколько дней организм с помощью своих родных клеток восстанавливает весь объем здоровых клеток костного мозга, — рассказал заведующий отделением гематологии РКБ Татарстана Михаил Кунст.

Эта процедура входит в стандарты оказания медицинской помощи при лимфомах, множественной миеломе и аутоиммунных заболеваниях. В настоящее время ее проводят в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Кирове, Екатеринбурге и Иркутске.

Кунст добавил, что в РКБ долго готовились к этому сложному событию.

— Для проведения аутотрансплантации пациенты тоже проходят отбор. Возможность процедуры зависит от двух факторов: во-первых, пациент должен выдержать высокодозную химеотерапию, во-вторых, собранных клеток должно хватить для восстановления. Если оба этих условия выполняются, то мы проводим процедуру, — отметил он.

Первыми пациентами стали жители Нижнекамска и Арска. Они чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.



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Галия Гарифуллина