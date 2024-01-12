Новая блочно-модульная котельная в Казани начнет работу к следующему отопительному сезону

К следующему отопительному сезону в Казани на улице Толстого будет запущена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная. Она была построена взамен устаревшей котельной завода «ВКНИИВОЛТ» и будет обеспечивать теплом детские сады, многоквартирные дома и административные здания.

Мэр города Ильсур Метшин оценил готовность объекта к запуску и отметил, что новая котельная обладает тепловой мощностью 4 МВт. Она оснащена современным энергоэффективным оборудованием, которое позволит экономить потребление газа и электроэнергии. Кроме того, котельная автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Монтаж конструкции проводился на производственной базе завода-изготовителя, после чего она была доставлена на площадку по улице Толстого и собрана. Перед этим территорию под тепловым комплексом освободили от старых коммуникаций, в частности электрических кабелей. Затем рабочие приступили к заливке фундамента.

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