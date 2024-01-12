Новости общества

18:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ботанический сад КФУ могут включить в реестр особо охраняемых природных территорий Татарстана

10:06, 12.01.2024

Ботанический сад Казанского федерального университета (КФУ) предложили добавить в государственный реестр особо охраняемых природных территорий в Татарстане. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Поправки подготовил Госкомитет Татарстана по биоресурсам. Проект постановления проходит экспертизу до 17 января.

Центральный вход в Ботанический сад находится на улице Зирекле. Посетителей пускают на территорию только в специально отведенных для этого местах по заявкам.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также