Ботанический сад КФУ могут включить в реестр особо охраняемых природных территорий Татарстана
Ботанический сад Казанского федерального университета (КФУ) предложили добавить в государственный реестр особо охраняемых природных территорий в Татарстане. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Поправки подготовил Госкомитет Татарстана по биоресурсам. Проект постановления проходит экспертизу до 17 января.
Центральный вход в Ботанический сад находится на улице Зирекле. Посетителей пускают на территорию только в специально отведенных для этого местах по заявкам.
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