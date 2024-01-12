На «зебре» в Казани сбили девочку

Сегодня утром на регулируемом пешеходном переходе в Казани произошло серьезное ДТП с участием девочки-пешехода. Около 7.40 у дома 35а по улице Ершова, 49-летняя женщина-водитель автомобиля Lada Vesta, с 26-летним водительским стажем, не уступила дорогу ребенку, который переходил дорогу.

Ориентировочный возраст девочки — 12 лет. После наезда она убежала с места происшествия.

По факту ДТП сотрудники полка ДПС возбудили дело об административном правонарушении и проводят административное расследование.

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