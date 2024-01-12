Общественный туалет под Кремлевской дамбой в Казани обойдется в 11 миллионов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подготовку к строительству начнут уже в феврале

Как выяснило «Реальное время», в этом году в Казани под Кремлевской дамбой установят новый туалетный модуль. На реализацию этого проекта городские власти планируют потратить 11,4 миллиона рублей. Работы на объекте должны будут завершить летом. При этом подрядчики должны будут предоставить гарантию на выполненные работы сроком 60 месяцев.

В стоимость работ также входят:

общестроительные работы;

кровельные работы;

электромонтажные работы;

сантехнические работы (водоснабжение, канализация);

отделочные работы;

технологическое присоединение к электрическим сетям.

В условиях выполнения работ также есть пункт: вести строительство так, чтобы не пострадала окружающая среда и не было помех в работе общественного транспорта и при передвижении пешеходов в местах строительства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Средства на появление туалетного модуля под Кремлевской дамбой выделили из городского бюджета. Подготовительные работы начнутся уже в этом феврале, а строительно-монтажные работы проведут с марта по июнь.

Туалеты будут рассчитаны на маломобильные группы населения

Как объяснили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии города, строительство туалетного модуля стало возможным благодаря проведению в Казани саммита стран БРИКС. К моменту проведения мероприятия столь высокого уровня в столице республики появятся не только новые уборные, но будут частично модернизированы старые.

realnoevremya.ru (архив)

— Все туалетные модули, в том числе под Кремлевской дамбой, будут включать в себя туалет для маломобильных жителей, предназначенный также и для мам с детьми (он будет оборудован пеленальным столиком). В мужской и женской секциях предполагается разместить по две раковины и сушилки для рук. В женском отделении — три закрытые кабинки, в мужском — две кабинки и писсуар. В каждой секции есть технические помещения. Конфигурация и дизайн каждого отдельного модуля будут адаптироваться в зависимости от расположения. В целом планируется придерживаться минимализма с использованием практичных материалов, — сообщили в городской администрации.

Там добавили, что на сегодняшний день в городе установлено 48 туалетных модулей.

На обслуживание туалетов в Казани выделили почти 70 млн рублей

Всего же в этом году чиновники из мэрии потратят 68 миллионов рублей на обслуживание городских туалетов. Всего в списке 52 стационарные и модульные уборные, расположенные в парках и скверах города. В проектной документации указаны необходимые работы для поддержания чистоты туалетов: очистка унитазов, писсуаров и раковин.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Кроме того, в модулях будут проводить регулярную уборку, мыть полы и зеркала. Все это должно выполняться ежедневно. Что касается дезинфекции, то, согласно документации, она будет проводиться раз в 10 дней.



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Александр Зарипов