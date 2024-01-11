В Казани планируют построить коттеджный поселок на 406 домов

В северо-восточной части Казани планируется масштабное строительство коттеджного поселка на 406 домов общей площадью 40,8 тысячи квадратных метров. Проект планировки территории «Аки» уже опубликован и включает возведение не только жилья, но и социальных объектов, сообщает РБК.



Общая площадь территории составляет 172,9 гектара. Здесь хотят построить два детских сада на 80 мест каждый, школу на 560 учеников и больницу. Население поселка составит около 1,3 тысячи человек.

Проект планируют реализовать в восемь этапов. Первые три очереди предполагают строительство 107 домов, дороги от жилого массива «Мое Царицыно» и детского сада. Затем в три этапа возведут еще 299 домов, школу и поликлинику. Оставшиеся этапы включат строительство общественно-торговых объектов и магистральных улиц, а еще внутренних проездов и инженерной инфраструктуры. Протяженность улично-дорожной сети составит 9,6 километра.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко