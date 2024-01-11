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Банк России зафиксировал рост отраслевых финансовых потоков в декабре

19:59, 11.01.2024

В декабре 2023 года объемы платежей, проведенных через систему Банка России, показали значительный рост, превысив средний уровень третьего квартала на 6,5%, следует из выпуска «Мониторинг отраслевых финансовых потоков» ЦБ.

По итогам четвертого квартала 2023-го объем платежей вырос на 2,5% по сравнению с третьим кварталом. Увеличение наблюдалось во всех укрупненных отраслях и федеральных округах, что компенсировало сдержанную динамику октября — ноября.

Согласно данным Банка России, увеличение поступлений в декабре свидетельствует о стабилизации экономической ситуации и усилении финансовых операций.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБанкиБюджет
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