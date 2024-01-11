Банк России зафиксировал рост отраслевых финансовых потоков в декабре

В декабре 2023 года объемы платежей, проведенных через систему Банка России, показали значительный рост, превысив средний уровень третьего квартала на 6,5%, следует из выпуска «Мониторинг отраслевых финансовых потоков» ЦБ.



По итогам четвертого квартала 2023-го объем платежей вырос на 2,5% по сравнению с третьим кварталом. Увеличение наблюдалось во всех укрупненных отраслях и федеральных округах, что компенсировало сдержанную динамику октября — ноября.

Согласно данным Банка России, увеличение поступлений в декабре свидетельствует о стабилизации экономической ситуации и усилении финансовых операций.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко