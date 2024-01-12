Сегодня в Казани облачно и до -16 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В пятницу, 12 января, в Казани ожидается облачная погода и небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в столице республики прогнозируют от -14 до -16 градусов. В отдельных районах будет метель. Ветер северо-западный 6—11 м/с. На дорогах сохраняется гололедица, местами снежные заносы.

В целом по Татарстану ожидается от -11 до -16 градусов. Днем будет идти небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах также ожидается гололедица и снежные заносы.

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Галия Гарифуллина