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В Казани в четверг вечером наблюдаются 8-балльные пробки

18:11, 11.01.2024 1

В четверг вечером в Казани образовались 8-балльные пробки, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В столице Татарстана как минимум десять аварий: на пересечении Бутлерова и Профсоюзной, на ул. Вишневского, на Кремлевской дамбе, ул. Краснококшайской, просп. Победы, на пересечении Фучика и Минской, ул. Аграрной, ул. Сибирский Тракт и ул. Арбузова. Движение на этих участках затруднено.

Наибольшая концентрация пробок наблюдается на ул. Тихомирнова, в Суконной слободе, на ул. Технической и ул. Назарбаева, ул. Ершова, ул. Аграрной, ул. Космонавтов и на Мамадышском тракте.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:24
    метель и снег - естесственно
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