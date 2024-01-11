Российские банки в 2023 году выдали кредитов на 16,8 трлн рублей

В 2023 году банки России выдали населению кредитов на общую сумму в 16,76 триллиона рублей, что на 57% больше, чем годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Frank RG.

Из общего объема новых кредитов чуть менее половины, а именно 47%, пришлось на ипотечные кредиты. Российские банки одобрили гражданам почти 2 миллиона таких займов на общую сумму 7,85 триллиона рублей. Это в 1,6 раза больше, чем в 2022 году.

Также в 2023 году население получило почти 34 миллиона кредитов наличными на общую сумму 6,87 триллиона рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 45%.

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