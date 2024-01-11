Продажи новых электромобилей в России выросли почти в 5 раз в 2023 году

В прошлом году в России было продано 14 089 новых электрических автомобилей — это в 4,7 раза больше, чем годом ранее. Это стало рекордным показателем для отечественного рынка, пишет «Автостат».

Более четверти (26,4%) продаж пришлось на китайский бренд Zeekr, который официально не поставляет свои модели в Россию. На втором месте — отечественный бренд Evolute, имеющий собственную дилерскую сеть. Далее следуют немецкий Volkswagen и американская Tesla. Замыкает пятерку лидеров китайский Voyah.

В модельном рейтинге лидирует Zeekr 001, за ним следуют Evolute i-PRO и Volkswagen ID.4. Также в пятерку самых продаваемых новых электромобилей вошли Tesla Model Y и Volkswagen ID.6.

В топ-10 также попали еще две отечественные модели — Evolute i-JOY и «Москвич 3e».

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