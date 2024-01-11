Дефицит бюджета России по итогам 2023 года составил 1,9% от ВВП

По итогам 2023 года дефицит бюджета России составил 3,2 трлн рублей, или 1,9% от ВВП, подсчитали в Минфине. По предварительной оценке, доход российского бюджета составил 29,1 трлн, а расходы — 32,4 триллиона.

В структуре доходов большую часть занимает ненефтегазовый сектор. Объем денежных поступлений составил 20,3 триллиона, что на четверть больше показателя 2022 года и на 18% (3,1 трлн) больше заложенного в закон о бюджете страны.



Нефтегазовые доходы составили 8,8 трлн рублей, превысив их базовый размер на 800 млрд. Тем не менее Минфин отмечает снижение нефтегазовых доходов на 23% по сравнению с 2022 годом. В ведомстве это объясняют снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа.

Расходы федерального бюджета, по сравнению с 2022 годом, выросли на 4% и составили 32,4 трлн рублей.

— В целом в 2023 году объем расходов федерального бюджета исполнен исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов. Это обеспечило стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете, — пояснили в Минфине.

Артем Гафаров