За год сертификацию «Халяль» от комитета ДУМ Татарстана получили 200 компаний

По итогам 2023 года в реестре Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана зарегистрировано 200 сертифицированных предприятий, организаций и предпринимателей. Итоги года подвели в ДУМ республики.

Из общего числа сертифицированных компаний из 168 подавших заявки на контроль в комитете 125 получили сертификаты. Документы выданы производителям продовольствия, бытовой химии, косметики, предприятиям общественного питания, гостиницам и санаториям, учреждениям, оказывающим туристические и медицинские услуги.

С момента начала своей деятельности комитет сертифицировал более 1 300 предприятий по всей России. В 2023 году комитет отреагировал на более чем 10 случаев подозрений на контрафакт среди продуктов, заявленных как соответствующие стандартам «Халяль».

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