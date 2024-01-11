В Казани восстановили движение трамваев №1

МУП «Метроэлектротранс» опроверг «Реальному времени» информацию о ДТП на пересечении улиц Серова и Большая Крыловка в Казани. Ранее в telegram-каналах появилась информация об аварии с участием элетротранспорта.

— Трамвай по маршруту номер 1, вагон 1335, при движении в направлении ул. Саид-Галеева пошел в разрез из-за неполного срабатывания механизма стрелочного перевода. ДТП не было, пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе предприятия.

Аварийные службы предприятия оперативно восстановили движение трамваев.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов