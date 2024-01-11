Владимир Путин допустил рост ВВП России по итогам 2023 года больше чем на 4%

Президент России Владимир Путин считает, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны за прошлый год может превысить 4%. Такую оценку он допустил на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.



— Больше 4%? Может быть. У нас падение, мне Михаил Владимирович [Мишустин] сказал перед отъездом сюда, падение мы все время считали в 2022 году — 2,1%, на самом деле оказалось 1,2%. Может быть, и будет побольше рост ВВП, — резюмировал глава государства.

Первая оценка ВВП за 2023 год будет представлена только в феврале этого года.

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Айрат Назипов