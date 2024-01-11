Число погибших в результате землетрясений в Японии возросло до 213 человек

Число погибших в результате землетрясений в Японии возросло до 213 человек. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Еще 567 жителей получили ранения и травмы разной степени тяжести.

Пропавшими без вести числятся около 52 человек.

Напомним, в первый день 2024 года на западном побережье Японии в районе префектур Исикава и Ниигата зафиксировали 29 землетрясений за 2 часа. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Большая часть толчков была в 3 и 4 балла, шесть землетрясений силой 5 баллов, одно — 2 балла.

Было разрушено более 1 400 домов, без воды остались 59 тысяч семей в префектуре Исикава и без света — более 13,5 тысячи домов.

Больше всего пострадала префектура Исикава, где разрушено более 250 домов, а около 300 построек уничтожено пожарами.



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