Количество погибших в результате землетрясений в Японии выросло до 110

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Общее число жертв серии землетрясений в Японии составляет 110 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японских региональных властей.

Количество пострадавших от стихийного бедствия достигло 516 человек. Местонахождение еще 222 граждан не установлено. В зоне землетрясения идет поисково-спасательная операция, в которой участвуют Силы самообороны Японии. Больше всего пострадала префектура Исикава, где более 250 домов разрушено, около 300 построек уничтожено пожарами.

Генконсульство России не получало информацию о пострадавших в Японии россиянах.

— Информация о пострадавших российских гражданах на данный момент не поступала, — приводит ТАСС заявление российского дипломатического представительства. В дипмиссии отметили, что поддерживают контакт с японскими экстренными службами и следят за ситуацией.

Напомним, в первый день 2024 года на западном побережье Японии в районе префектур Исикава и Ниигата зафиксировали 29 землетрясений за 2 часа. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Большая часть толчков была в 3 и 4 балла, шесть землетрясений силой 5 баллов, одно — 2 балла.

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Галия Гарифуллина