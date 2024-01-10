Жители сел под Казанью вынуждены добираться до столицы Татарстана на попутках и такси — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Жителям села Пановка сложно добираться до Казани, где у многих работа и учеба. В середине декабря в Татарстане закрыли регулярный маршрут №113, который ездил от Пермяков до Советской площади через Пановку, Пермяки, Эстачи и другие поселки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Теперь жители без личных автомобилей добираются с попутчиками или на такси, но второй вариант бьет по карману. Сельчане просят автобус.

От села Пермяки Высокогорского района Татарстана до Казани — 30 километров. Маршрут автобуса №113 пролегал и через жилые комплексы «Белая аллея» и «Монте Альто» на окраине Высокой горы. Сейчас жителям приходится идти несколько километров до начальной остановки автобуса №91.

Как прокомментировали в Миндортрансе Татарстана, маршрут Пермяки — Казань открыли в конце 2020 года, его обслуживал частный перевозчик, но теперь отказался возить пассажиров, поскольку уходил в убыток. По маршруту эксплуатировались два автобуса малого класса, и даже они не наполнялись. По данным перевозчика, ежедневно по этому направлению перевозили не более 20 человек в будние дни, в выходные — еще меньше.

Минтранс дважды объявлял конкурс для перевозчиков, но никто не заявился. В министерстве отметили, что у жителей есть альтернатива — из Пермяков до Высокой горы ходит муниципальный маршрут №91. На нем люди добираются до Казани с пересадками. Этот вариант обходится жителям дешевле — в Минтрансе считают, что цена в том числе отталкивала пассажиров автобуса №113 и склоняла их в пользу выбора маршрута с пересадкой.

Сейчас из Пермяков ходит два рейса. Транспорт забирает жителей утром и привозит обратно вечером. Маршрут субсидируют из бюджета республики. Для увеличения количества рейсов нужно привлекать частников. Вопрос рассматривают в исполкоме Высокогорского района республики.

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Маргарита Головатенко